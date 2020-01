Sept nouveaux radars tronçon installés en Wallonie: où sont-ils?

(c) RTL INFO

La Wallonie se dote de sept nouveaux radars tronçon. Cinq sont déjà installés. Deux autres vont suivre bientôt. Pour commencer à pouvoir verbaliser, il va falloir attendre qu’ils soient homologués. C’est une question de semaines. Ces sept radars viendront s’ajouter à celui de Cointe (Liège), le seul en activité en Wallonie.

Sept nouveaux radars tronçon sont vont être mis en service en Wallonie, 5 sont déjà installés. Deux autres suivront bientôt. Il ne manque plus que de finaliser l'homologation et la liaison des caméras au centre PEREX (centre qui surveille et gère le trafic du réseau routier wallon). Cela devrait être une question de semaines. Ensuite seulement, vous pourrez être flashé si vous dépassez la limitation de vitesse.

En Wallonie, d'ici le premier trimestre 2021, ce sont 24 radars tronçons qui viendront s'ajouter à celui de Cointe (le seul qui flashe actuellement). Attention: ces radars ne concernent que les routes nationales. Les autoroutes dépendent du fédéral.

Où sont les 5 radars déjà installés mais qui ne flashent pas encore?

A Namur (la nationale qui monte à la citadelle), à Beloeil ( deux tronçons sur la chaussée de Brunehaut), dans la vallée de la Molignée (près de Maredsous ) et rue de Spontin à Dinant. Deux autres sont en voie d'installation: sur la N25 Nivelles-Genappe et sur la N58 Comines-Warneton.

Les tronçons sont d'une longueur de 500 mètres (qui est le minimum) à trois kilomètres (comme à Cointe).

En 2021, la Wallonie devrait donc compter 25 radars tronçons. La Flandre en aura 200.

A noter que ces radars tronçons ont un effet prouvé selon Vias, l'institut pour la Sécurité routière: 85% d’infractions graves en moins sur les routes concernées.

Le nord, champion toutes catégories

Le nord du pays est le champion toute catégorie avec 260 radars par million d'habitants (toutes catégories de radars confondues : fixes, mobiles, lidars, tronçon etc.). La Wallonie en aura 120 par million d'habitants dès l’année prochaine. C'est mieux que chez nos voisins français (50), allemands (55), néerlandais (60) ou britanniques (100).

Il y a actuellement 1450 radars en Flandre contre 280 en Wallonie Chaque millier de kilomètre, on trouve environ 20 radars dans le nord du pays, contre 4 en Wallonie.