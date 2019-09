Septembre, le moment idéal pour se fixer de nouveaux objectifs? Des conseils pour bien s'y prendre

Il n'y a pas qu'entre la dinde et le foie gras que l'on prend de bonnes résolutions. Le mois de septembre serait le moment idéal pour se fixer de nouveaux objectifs. Pour en parler, Hélène Delforge, rédactrice en chef adjointe du Marie-Claire Belgique, était l'invitée du RTL INFO Bienvenue.

Comment expliquer le fait que le mois de septembre soit un moment privilégié pour s'attribuer de nouveaux objectifs? "On revient des vacances. On est dans l'énergie, on s'est gorgés de soleil, même en Belgique. On est dans une optique de recommencement. Tandis qu'en janvier, c'est souvent des résolutions négatives. On est plombés par les fêtes et on se dit 'Bon allez j'arrête'. Mais c'est une mauvaise idée. Mieux vaut se fixer de nouveaux objectifs et se dire 'Je commence quelque chose' plutôt que 'Je cesse quelque chose'. C'est se mettre dans une autre dynamique mentale", nous explique Hélène Delforge, rédactrice en chef adjointe du Marie-Claire Belgique.

Parmi les courantes résolutions: arrêter de fumer, faire du sport et perdre du poids. Cependant, de nouvelles semblent apparaître. "On voit la vague du zéro déchet qui fait que les gens se disent 'Tiens, je vais faire attention aux boîtes de tartines des enfants', et aussi mieux s'organiser. Ça va très bien avec le mois de septembre qui est dans cette idée de rentrée des classes et dans le job", indique la rédactrice adjointe.





La technique du batch-cooking pour s'organiser



Pour ces nouveaux objectifs, un seul mot d'ordre: "il faut que cela vienne d'une décision personnelle, pas de l'entourage ou qui s'inscrit dans l'ère du temps". Et pour cela, il faut tenir au moins 21 jours. "Pour qu'une habitude s'ancre vraiment comme un réflexe, il faut la tenir durant 21 jours. Un autre truc aussi est de ne pas se dire 'J'ai raté, c'est foutu'. Mieux vaut se dire 'Je me suis fait plaisir, je continue sur ma lancée en faisant attention et en mangeant plus sainement", signale Hélène Delforge.

Pour se faciliter la vie, la technique du batch-cooking semble de plus en plus populaire. Cela consiste à regrouper la préparation de plusieurs repas, voire de tous les repas de la semaine, sur quelques heures. "C'est une mécanique amusante", assure la journaliste.

Parmi les objectifs devenus tendances, celui de mettre en place un mode de vie durable respectant l'environnement. Supprimer les pailles, veiller au contenu des boîtes de tartines... "Ça passe par des toutes petites choses", souligne Hélène Delforge. Acheter moins de vêtements semble aussi être un objectif pour de plus en plus de personnes. Acheter mieux et gérer des choses que l'on a déjà semble être une bonne résolution. Les sites et applications de vente seconde main peuvent notamment aider à gérer son stock de vêtements.