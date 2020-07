Devrait-on vendre des auto-tests covid 19 en pharmacie, comme en France? La réponse d'Yves Van Laethem (vidéo)

Les autotests sont fabriqués en Belgique, mais n'y sont pas vendus (ils sont par exemple vendus en France pour l'instant, ndlr). Pourquoi ne pas les autoriser? Seraient-ils utiles dans la baisse du nombre de cas? En effet, on pourrait penser que plus il y a de personnes testées, plus il y a de chance de détecter les éventuels malades, de les placer en quarantaine, et donc, d'éviter de contaminer les autres. Notre présentatrice Caroline Fontenoy a abordé cette question dans le RTLINFO 19H avec Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral pour la lutte contre le coronavirus (à 01'02 dans la vidéo ci-dessus).

"Il faut savoir que ces tests détectent les anticorps qui, on le sait, sont présents chez environ 5% des Belges, a rappelé le porte-parole interfédéral covid 19. On sait aussi qu'on les perd après un certain nombre de semaines ou de mois, on sait qu'à peu près 40% des gens les perdent au bout de 2 mois, 2 mois et demi. Donc un test négatif maintenant ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas fait le coronavirus en mars par exemple. Et ce test ne vous dit pas si vous êtes protégés pour le futur ou si vous ne pouvez pas contaminer par ricochet du virus sur vous quelqu'un d'autre. On peut le renouveler s'il est à dix euros, c'est le prix qu'il coûte en laboratoire, et avec une prise de sang classique, c'est 9 euros. Donc cela peut rassurer les gens, mais il ne faudrait pas que ça leur donne la fausse assurance de se dire "Tout va bien". Si on est positif, et ce sera rarement le cas, cela veut dire qu'on a fait le covid mais cela ne vous donne pas beaucoup d'indication pour le futur".