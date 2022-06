Serge Spooren et Edel Robyns élus Joueur et Joueuse de handball de l'année

(Belga) Serge Spooren et Edel Robyns ont été élus Joueur et Joueuse de handball de l'année vendredi soir lors du Gala du handball qui s'est déroulé à Hasselt.

Vainqueur de la Coupe de Belgique et finaliste de la Beneleague avec Bocholt, Serge Spooren a récolté 581 points. Il devance le Visétois Yves Vancosen (344 points) et son coéqupier à Bocholt Jeroen De Beule (271 points). C'est la 3e fois que Serge Spooren remporte le trophée. Edel Robyns a quant à elle soulevé la Coupe de Belgique avec Hasselt. Elle a été élue avec 334 points devant la lauréate de l'an dernier, Sara Marteleur (Saint-Trond), 2e avec 288 poinys, et Sam Robyns (Hasselt), 3e avec 287 points. Clem Leroy (Bocholt) et Edith Cochici (Hasselt) ont été élus meilleur gardien et meilleure gardienne. Les tropéhes du meilleur coach sont allés à Bart Lenders (Bocholt) et Sarina Leenen (Hasselt). (Belga)