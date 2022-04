Ses ventes cartonnent, mais Céline doit fermer boutique: les vendeurs de motor-homes face à un incroyable dilemme (vidéo)

La crise du covid-19 aura fait les affaires du secteur des motor-homes. Les ventes étaient en nette hausse depuis quelques mois déjà. Une situation qui pourrait sembler idyllique, sauf que les différentes convergences ont provoqué le chaos dans la livraison des pièces. Comme pour le marché automobile dans sa globalité, celui des motor-homes est donc frappé par une pénurie de pièces, avec des délais de livraison de plus en plus importants.

Céline Deruyter tient une concession à Gembloux. Dépassée par les demandes de ses clients, elle n'a désormais plus le choix. Le 30 avril, elle fermera donc boutique, laissant ses 4 employés au chômage. Le tout à cause de ces retards indépendants de sa volonté. "C'est tout l'engrenage qui prend du retard. Il y a des délais assez impressionnants au niveau de la livraison des véhicules. Mon stock avait été réduit à 1/3 de ce que j'avais commandé", nous raconte Céline, visiblement surprise par ces problèmes.

Aujourd'hui, les demandes sont importantes, mais y répondre est proprement impossible. Il faut parfois compter jusqu'à un an de délais pour obtenir un véhicule neuf. "On aimerait pouvoir satisfaire le client, mais ce n'est pas le cas. Les clients ne comprenaient pas que nous étions dépendants des fournisseurs pour les pièces et donc des délais. Ils n'ont pas toujours la patience et la compréhension. Ce n'est pas nous qui fabriquons les pièces, on ne sait rien faire de mieux", précise Céline Deruyter.

Une liquidation est dès lors organisée sur place, concernant notamment les accessoires.