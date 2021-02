Ses vidéos cartonnent: Céline, une enseignante de Verviers, donne ses cours en chanson sur Tik Tok

Dans le milieu scolaire, les réseaux sociaux peuvent aussi avoir de bons côtés. A Verviers, une institutrice a décidé de donner des leçons en chanson. Des vidéos publiées sur internet, qui ont déjà été visionnées plusieurs millions de fois en Belgique, mais aussi à l'étranger.

1,3 million de vues. Jamais probablement aucune institutrice primaire n'avait eu autant d'élèves. L'effet incroyable des réseaux sociaux.

Céline, institutrice primaire à l'école communale Maurice Heuse, était chanteuse bien avant de donner cours. Après le confinement, elle se décide à mettre ses leçons en chanson. Grammaire, géographie, mathématiques... Les élèves sont enchantés.

"Finalement, les commentaires n'étaient que positifs ou quasiment que positifs, alors je me suis dit 'montrons-nous et n'ayons pas peur du ridicule. Le ridicule ne tue pas sinon je serais déjà morte depuis des années", confie-t-elle.

Ces vidéos sont vues en Suisse, en France, au Canada. 180.000 abonnés qui attendent désormais qu'elle retourne dans sa chambre d'amis devant son micro.

"C'était fin août à peu près. J'avais peut-être 100 ou 1000 abonnés, je ne sais même plus... Puis sur une semaine ça a grimpé. C'est au moment où j'ai sorti la chanson sur la géométrie des gestes que ça a explosé. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde a aimé cette chanson-là", raconte-t-elle. "La plupart des commentaires disaient 'pourquoi ma prof ne m'a jamais expliqué comme ça, c'est tellement simple'"

Dans sa classe d'enseignement spécialisé, les élèves sont particulièrement attentifs, mais de nombreux confrères désormais poussés de plus en plus vers l'utilisation de la vidéo prennent auprès d'elle des conseils. "Ce sont des enseignants qui me contactent, parfois même des élèves. J'ai souvent des bons retours."

Elle ne perçoit aucune ou quasi aucune rémunération pour ses nombreux vues, mais nous dit-elle, elle est aujourd'hui plus riche de bien autre chose.

Coronavirus en Belgique: où en est l'épidémie ce mercredi 3 février ?