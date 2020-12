Dernier week-end de shopping avant les fêtes: la police renforce ses contrôles

Si vous avez prévu de faire votre shopping de Noel ce week-end, sachez qu'il risque d'y avoir du monde dans les centres villes et les centres commerciaux. Face à cela, la police a décidé de renforcer ses contrôles afin de s'assurer que les mesures sanitaires sont respectées.

Le dispositif d'accès à la galerie commerciale du Cora de Châtelineau est renforcé. Le week-end dernier, la police a constaté une grande affluence et visiblement certains n'ont pas intégré le principe d'aller faire ses courses seul. Il y aura des agents de gardiennage supplémentaire et une présence policière renforcée.

"Ce sera tolérance zéro. On ne laissera pas passer des infractions qui mettent gravement en péril la santé des gens, tant des personnes qui ne respectent pas que des autres qui sont présentes sur les lieux. Je ne vais pas dire que c'est criminel mais quelque part, ça pourrait l'être. Il est grand temps que l'on prenne conscience que ces mesures ont un sens. On n'est pas là pour ennuyer les gens. C'est la seule issue favorable pour traverser cette crise", explique Philippe Borza, chef de corps de la zone de police Chatelet, Aiseau-presle Farciennes.

Pas de shopping récréatif

"On a autre chose à faire que de jouer au policier méchant pour faire respecter ces normes. J'en appelle à la responsabilité civile et collective. On n'a pas le choix", martèle-t-il. Si les règles ne sont malheureusement pas respectées pas la population, la police se dit prête à "aller chercher dans le portefeuille des gens en verbalisant".

À Liège, le bourgmestre Willy Demeyer a demandé aux citoyens allemands et néerlandais de ne pas se rendre dans la cité ardente. Pas de shopping récréatif non plus. Au shopping de Belle Ile, le personnel a été prévu pour ne pas laisser entrer trop de monde à la fois.

Un site indiquant la fréquentation dans le centre de Bruxelles

À Bruxelles, début décembre, la Ville de Bruxelles avait établi un site internet permettant de gérer l'affluence de la rue Neuve, artère commerçante la plus fréquentée du pays, en particulier en fin d'année.

Grâce à un système de monitoring, ce site relate en temps réel l'état de fréquentation et, à l'aide d'un code couleur très simple, informe les personnes qui voudraient s'y rendre:

- Vert: fréquentation faible, c'est le meilleur moment pour faire ses courses

- Orange : fréquentation modérée, les visiteurs sont invités à la plus grande prudence

- Rouge: fréquentation forte, l'accès à la rue Neuve par la place de la Monnaie est susceptible d'être fermé. Les visiteurs peuvent y accéder par les rues perpendiculaires.

Lors de la conférence de presse tenue ce vendredi à l'issue du Comité de concertation, les autorités ont rappelé que l'heure n'était pas au shopping récréatif. Les villes et communes sont invitées à poursuivre sans relâche leurs efforts pour lutter contre les rassemblements non autorisés, le shopping récréatif et le shopping frontalier, si nécessaire à les intensifier. Pour rappel, les courses se font de manière individuelle et durent maximum 30 minutes.

