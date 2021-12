Shopping: la règle des 2 personnes est-elle bien connue des clients?

Cette règle de shopping à 2 est-elle bien connue des clients ? Et est-elle respectée dans les magasins ?

C'est en vigueur depuis dimanche. Le shopping en groupe, c'est terminé. Retour aux deux personnes maximum comme c'était le cas il y a quelques mois. "J'étais déjà pas au courant mais pour moi c'est pas trop un souci parce que j'ai l'habitude de faire les magasins tout seul", raconte un jeune homme. "Pour les commerçants, ça tombe mal évidemment pour leur chiffre d'affaires. En ce qui me concerne, je suis tout seul généralement pour faire mes achats donc pas de problème", confie un homme. "Ce qui est compliqué, c'est qu'un jour c'est quelque chose, le lendemain ça change etc. Ça, c'est plutôt fatiguant quand on va préparer un peu nos sorties"

À quelques jours du réveillon, la mesure tombe mal pour les clients qui voudraient choisir leurs derniers achats. Les commerçants admettent tout de même que peu d'entre eux font encore leur shopping en groupe. "La plupart entre à deux donc je pense que c'est rentré dans les moeurs des gens et ça se passe très bien", témoigne Isabelle, responsable d'une parfumerie à Namur. Dans son magasin, Nadia peut accueillir 28 personnes avec 20% de fréquentation en moins ce mois de décembre. Cette limite n'est pas un problème. Par contre, la semaine prochaine, lors des soldes, faire respecter cette mesure sera beaucoup plus compliqué. "On ne sait pas bloquer quelqu'un à la porte pour commencer à contrôler. Je pense pas que c'est dans notre capacité de le faire ni notre rôle. Si l'un de nos ministres veut venir contrôler, il peut !", lance Nadia Claparede, responsable d'un magasin de vêtements. Une mesure qui impactera forcément le chiffre d'affaires de ce début d'année.