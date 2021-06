Si l'on traverse plusieurs pays pour aller en vacances, faut-il faire des tests PCR pour chaque territoire?

Le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées réunis en Comité de concertation ont fixé aujourd'hui les modalités pour des voyages libres et sûr cet été. Cela sera possible grâce au certificat covid numérique européen. Le certificat, qui sera utilisé dans tous les pays de l’UE à partir du 1er juillet, prouve que son titulaire a été vacciné, testé négatif ou est guéri du coronavirus. Les voyages à destination de pays situés en dehors de l’Union restent vivement déconseillés.

"Vous parlez beaucoup des retours de vacances mais que se passe-t-il pour les pays que l'on traverse seulement pour arriver à destination? Devrons-nous faire autant de tests PCR pour chaque pays ?", nous demande Géraldine.

Si les pays traversés exigent un test PCR récent, il faudra bien en présenter un. Quitte à devoir en faire plusieurs s’ils arrivent à échéance durant le voyage. Dans tous les cas, les autorités conseillent aux voyageurs de vérifier avant de partir les règles en vigueur dans le pays de destination pour éviter toute mauvaise surprise.