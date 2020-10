TOUTE la France pourrait bientôt devenir une zone rouge, prévient le Centre de crise

Soixante départements de la France métropolitaine sont désormais classés en zone rouge, d'après la mise à jour des avis de voyage du SPF Affaires étrangères. D'autres pays, parmi lesquels les Pays-Bas, la Croatie et l'Islande voient également certaines de leurs régions passer en zone rouge. L'Espagne, quant à elle, voit ses provinces touristiques d'Alicante, Valence et Castellon repasser en zone orange.

Lors de sa conférence de presse habituelle, le Centre de crise a donné quelques précisions. "De plus en plus de régions deviennent rouges en Europe. Au niveau de la France, le nombre de zones rouges augmente de plus en plus. Si la situation venait à se détériorer encore la semaine prochaine, il est fort possible que l’entièreté du territoire français passe au rouge comme ça a été le cas pour l’Espagne", a prévenu le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem.

L'infectiologue est également revenu sur les règles de la quarantaine modifiées depuis le 1er octobre. Pour rappel, la quarantaine a été réduite à 7 jours si on est négatif.

La quarantaine raccourcie depuis le 1er octobre

Si vous avez des symptômes du Covid-19, contactez votre médecin, qui vous mettra immédiatement en isolement pendant une semaine. Si vous êtes testé positif, la quarantaine d'une semaine reste de mise. Si le test est négatif, vous pouvez immédiatement suspendre la quarantaine, si votre santé le permet.

La décision de raccourcir la quarantaine a été prise alors que le risque existe qu'un petit pourcentage de malades, dont l'infection sera révélée plus tard, ne soit pas diagnostiqué. "Ce risque doit être contrebalancé par des précautions accrues au cours de la deuxième semaine", a souligné l'expert. Il est attendu des citoyens concernés qu'ils portent un masque lorsque c'est nécessaire, se lavent les mains, qu'ils fassent très attention lorsqu'ils rendent visite aux personnes âgées et qu'ils se mettent en quarantaine au moindre symptôme.