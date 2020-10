Si le sport francophone passait en code orange, des clubs pourraient faire faillite: "On est bénévole, donc c’est assez compliqué"

Après le passage en code orange du sport en Flandre, qu'en sera-t-il côté francophone? Et quelle serait l'impact d'une telle décision pour tous ces clubs ? La ministre compétente doit s'entretenir dans l'après-midi avec les différentes fédérations sportives.



Thierry Forton est directeur de l’école des jeunes footballeurs du Crossing Schaerbeek. Sous sa direction, 550 enfants et adolescents, répartis dans 35 équipes. Il estime que suspendre les compétitions et les entrainements seraient néfastes pour la santé physique et mentale des jeunes.

"Ce n'est quand même pas évident pour les enfants"



"En général, tu fais tes devoirs et puis tu viens au foot. S’il n’y a plus ça, c’est quand même pas évident pour les enfants et l’aspect sportif aussi. On forme des jeunes et tous les entraînements qui ne sont pas donnés, forcément c’est quelque chose qui est en négatif pour le jeune dans sa formation", explique Thierry Forton.



Les sports de contacts, comme le basket ou le judo, sont les plus visé par une éventuelle interdiction. Déjà fortement impactés par le premier confinement, des clubs risquent de se retrouver en difficulté financière, surtout s’ils doivent rembourser les cotisations des membres.



"Si on doit payer le loyer en parallèle au remboursement, ça va être très très complexe, on ne va pas s’en sortir. Si maintenant le loyer est suspendu, je pense que cela sera faisable avec une complication administrative énorme. En Belgique, on est bénévole, on fait ça en plus de notre travail donc c’est assez compliqué", souligne Alain De Gendt, l’entraineur principal du "Judo Club Poséidon".

Les buvettes = environ 25% des recettes des clubs



A Bruxelles et en Wallonie, de nombreuses buvettes doivent rester fermées. Celles-ci représentent souvent 25% des recettes financières des clubs. "On a reçu des mails de supporters du club qui ne veulent pas venir pour le moment parce que… pouvoir rencontrer des gens à la mi-temps, après le match, prendre une petite bière ensemble, c’est important et cela on ne peut pas leur offrir pour le moment", pointe Thierry Forton.

Un nouveau confinement du sport amateur pourrait pousser certains clubs vers la faillite.