Si vous avez acheté ce fromage de chèvre, ne le consommez pas: il pourrait contenir une bactérie

Le grossiste en fromages basé à Saintes (Tubize, Brabant wallon) demande à ses clients de rapporter au magasin dans lequel ils l'ont acheté le "Chevre Pouligny St Pierre" de la marque Jacquin, annonce l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) dans un communiqué. "FROM-UN conseille à ses clients de ne plus consommer ce produit en raison d'une présence de Escherichia Coli AEEC O26."



Les distributeurs ont déjà retiré de leurs rayons tous les produits avec les dates d'expiration concernées, à savoir les 4 et 10 mai 2019.Les lots concernés portent les numéros J90740112, J90740109 et J90800104.

Une intoxication causée par les bactéries Escherichia coli entérohémorragiques (ECEH) peut entraîner, dans la semaine qui suit la consommation de l'aliment contaminé, une gastro-entérite éventuellement hémorragique, accompagnée ou non de fièvre, et des complications rénales sévères chez les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes, avertit From-Un. Pour toute question éventuelle, les clients peuvent téléphoner au 02/355.12.62.