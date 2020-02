Si vous avez acheté ces boulettes apéritives, ne les consommez pas: elles pourraient avoir été contaminées par de la listeria

La société Goumanisto avertit mercredi que des "knacks" de la marque "Tapas bar" et "Du traiteur à l'assiette" pourraient avoir été contaminées par de la listeria monocytogenes. En accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), l'entreprise rappelle ces boulettes apéritives.



Le premier produit concerné est des "knacks" de la marque "Tapas bar" vendues dans les supermarchés Match. Elles ont été vendues depuis le 30 janvier et ont comme date limite de consommation le 3 mars (numéro de lot 05/028). Le second est des "knacks boulettes" de la marque "Du traiteur à l'assiette", vendues dans les Spar Retail, depuis le 31 janvier.

La date limite de consommation est le 3 mars et le numéro de lot 05/028. Les clients sont priés de ne pas consommer ces produits et de les ramener dans le point de vente où un remboursement sera effectué.

Une intoxication par la listeria monocytogenes se traduit par de la fièvre et des maux de tête, dans un délai de huit semaines après la consommation de l'aliment contaminé. Les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées sont les plus exposées. Pour toute information complémentaire, la société Goumansito est joignable au 0473/96.02.69.