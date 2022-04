Si vous devez renégocier votre contrat de gaz ou d'électricité, attention aux contrats variables: "Ils ne sont pas transparents"

La guerre en Ukraine fait flamber le prix des énergies. De nombreux Belges décident – ou doivent – renégocier leur contrat de gaz ou d’électricité. Ils découvrent que la grande majorité des fournisseurs ne proposent plus de contrat fixe. C’est donc un plongeon dans l’inconnu pour de nombreux ménages qui ne savent pas comment vont évoluer les prix.

C’est le dernier exemple en date : le fournisseur Engie supprime son offre de contrat fixe pour le gaz et l’électricité. Une tendance générale qui inquiète sérieusement les consommateurs interrogés par nos équipes. "Oui, c’est clair que le taux variable avec la situation actuelle… On va subir de plein fouet la flambée des prix", glisse l’un d’eux. "Notre contrat est fixe jusque novembre 2022. Et après, on va voir… Mais apparemment ça sera un taux variable…", confie une autre.

Sur le parking d’un magasin de Gosselies, certaines personnes s’estiment tout de même chanceuse. Jérôme, par exemple, a profité il y a 6 mois de l’un des tout dernier contrat fixe. "On va voir comment on va s’en sortir mais, normalement, c’est deux ans. On a eu de la chance. Je pense que l’entreprise doit un peu râler sur nous… Mais voilà, nous on a vraiment eu de la chance. On est vraiment content", dit-il.

Depuis le mois d’octobre 2021, bénéficier d’un contrat fixe est donc devenu presque mission impossible. Deux tiers des ménages en ont pourtant profité durant des années. Mais l’envol des prix de l’énergie a entraîné des gros changements : l’électricité s’est multipliée par 5 depuis l’an dernier. Et le gaz, c’est fois 20. "On a atteint des niveaux historiques au niveau des tarifs, qui font qu’aujourd’hui, les consommateurs ne peuvent plus bénéficier des contrats fixes. Et donc cette sécurité, cette garantie de maintenir le contrat à son niveau n’est plus maintenue", souligne Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test Achats.

Le mois dernier, le prix de l’énergie a atteint des sommets et pour le consommateur, ce passage à taux variable semble clairement moins intéressant. "Les contrats variables imposent évidemment un risque supplémentaire pour le consommateur de voir leur tarif augmenter. Sachant aussi qu’en termes de transparence, les tarifs variables ne sont pas particulièrement transparents. Les paramètres d’indexation, c’est très difficile de s’y retrouver", poursuit le porte-parole de Test Achats.

Légalement, les fournisseurs ont le droit de mettre fin à l’offre de contrat fixe, au nom de la liberté commerciale.