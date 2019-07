Si vous le pouvez, attendez demain pour faire le plein d'essence

Le prix de l'essence baissera à la pompe samedi, annonce vendredi la Direction générale Energie du SPF Economie. Les prix maxima de la 95 RON E5 et de la 95 RON E10 atteindront respectivement 1,4860 (-0,033) et 1,5050 (-0,035) euro le litre. Ceux de la 98 RON E5 et 98 RON E10 s'établiront à 1,5430 (-0,032) et 1,5510 (-0,033) euro le litre.



Ces prix résultent des fluctuations des cotations des produits pétroliers et/ou des bio composants inhérents à leur composition sur les marchés internationaux.