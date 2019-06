Si vous n'avez pas encore reçu votre déclaration papier, c'est qu'il y a un problème: que faire?

De deux choses l'un. Soit vous avez rempli votre déclaration de l'an dernier via MyMinfin (ex-Tax-on-Web). Auquel cas, vous ne recevrez plus de déclaration papier. Soit vous avez toujours rempli votre déclaration par papier et là, c'est anormal. Voici ce qu'il faut alors faire:

Les déclarations papiers et les propositions de déclarations simplifiées en format papier ont toutes été envoyées par la poste, assure le SPF Finances.



Si vous n'avez pas reçu votre déclaration dans votre boîte aux lettres, soit il est temps de vous mettre à l'internet, soit vous pouvez téléphoner au Contact Center pour recevoir votre déclaration papier. Il vous suffit d'appeler le 02/572.57.57 et de fournir votre numéro de registre national afin d'en recevoir une.



La date limite pour rentrer la déclaration d'impôt est le 28 juin 2019 pour ceux qui envoient leur déclaration d'impôt sur papier. Toute personne souhaitant modifier sa proposition de déclaration simplifiée sur support papier doit également le faire avant le 28 juin 2019 au plus tard.