Chien ou chat perdu: on ne pourra bientôt plus vous identifier grâce à sa puce, SAUF SI vous remplissez une formalité

Dès le 1er mai, vos données de contact sur la puce de votre animal de compagnie ne seront plus accessibles au grand public. Il y a une simple formalité à faire pour continuer à être identifiable et joignable si votre compagnon est perdu. Une formalité à remplir dès maintenant pour les chiens et à partir du 1er mai pour les chats.

Il s’agit d’un changement pour se conformer au fameux RGPD, le règlement général sur la protection des données. A partir du mois d'avril (chiens) et du 1er mai (chats), vos informations de contact ne seront plus disponibles, via DogID et CatID, les plateformes officielles d’enregistrement de ces animaux. Concrètement, si votre animal se perd et que l’on scanne sa puce pour vous retrouver, votre identité et vos données de contact ne seront plus accessibles au grand public, mais elles resteront consultables par les vétérinaires et les refuges. Afin d'éviter cela, vous devez marquer votre accord explicite à rendre ces données publiques.

Comment procéder ?

Pour accepter que vos données personnelles soient consultables, il faut vous rendre sur les sites internet DogID (online.dogid.be) et à partir du 1er mai, CatID (online.catid.be). Muni de votre carte d’identité et de votre code pin, il vous faudra suivre plusieurs étapes et marquer votre accord pour que vos coordonnées soient publiques.



Capture d'écran DogID

• Étape 1 : Vérifiez si votre numéro de registre national n’est pas déjà lié au numéro de votre chien.

• Étape 2 : Associez le numéro de registre national aux données de votre animal.

• Étape 3 : Rendez vos données visibles et corrigez-les si nécessaire (à partir du 1er mai).



Capture d'écran CatID

Comme d’autres cliniques vétérinaires du pays, Cabvet à Ougrée vient de prendre connaissance de ce changement sur le site DogID. Mais "tout le monde n’a pas d’ordinateur ou de lecteur de carte d’identité pour réaliser la modification", pointe Dora, assistante vétérinaire. Avec ses collègues, celle-ci va expliquer la nouveauté aux propriétaires de leurs petits patients et essayer d’informer sur les réseaux sociaux, à l’instar d’autres centres vétérinaires.

Si vous ne souhaitez pas faire ce changement, gardez à l’esprit que les vétérinaires et les refuges auront toujours accès à vos données personnelles, via une plateforme spécifique.