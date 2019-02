Signer un document avec à son smartphone est désormais possible!

itsme®, l'application belge d'identification qui remplace les lecteurs de cartes et mots de passe en ligne, permet désormais aussi de signer de façon électronique un document avec la plus haute garantie de sécurité, indique l'application jeudi dans un communiqué.



Chacun peut désormais, au départ de son téléphone mobile, approuver un document d'un secrétariat social, conclure un contrat avec une agence d'intérim, souscrire un emprunt auprès de la banque, signer un acte notarié, conclure un contrat de bail, soumettre une offre sur un bien, officialiser l'achat d'un bien, accuser réception d'un envoi recommandé, .., explique itsme.L'application itsme® Sign est par ailleurs disponible sur les plateformes comme Connective, Doccle, Isabel Group et Luxtrust auxquelles les entreprises souhaitant numériser leur gestion de contrats font souvent appel.itsme® est par ailleurs officiellement reconnue depuis le 14 septembre dernier comme 'Qualified Trust Service Provider' (Fournisseur de Confiance Qualifié) dans le cadre de la législation européenne eIDAS qui réglemente les services d'identification et de confiance électroniques pour les transactions électroniques, ajoute le communiqué.