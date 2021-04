Simon, 11 ans, teste la CHUTE LIBRE à l'Euro Space Center: "C’est impressionnant" (vidéo)

Durant ces vacances de Pâques, nous ne pouvons pas partir à l’étranger sans motif essentiel. En Belgique, il existe de nombreuses activités touristiques. L’Euro Space Center est ouvert et propose de nouvelles activités. Vous aurez notamment l’occasion de découvrir ce qui passionne les fans de l’espace: la planète mars. Ce lieu se définit comme un parc d’attraction et pas comme un musée. L’objectif est d'apprendre en s’amusant.



Antoine, jeune visiteur, découvre la planète rouge en prenant les commandes d'un Rover en pleine mission. "Je dois trouver des lieux sur la zone. C'est désertique, mais c'est beau", a confié le touriste.



Et l’expérience va plus loin. Mathias découvre la gravité martienne avec des sensations inconnues pour ce garçon de 10 ans.



"On se sent un petit peu plus lourd que sur la Lune. On voit du sable. Je vois des rochers. On voit des choses qu’on ne voit pas sur la Terre, c’est chouette. J’ai vraiment l’impression d’être sur mars. C’est bien réel".



Sabine, la mère de Mathias, vit également pleinement l'expérience : "On rentre même dans une tempête de sable, c’est vraiment très chouette. On s’y croirait".



Simon, 11 ans, a testé la chute libre afin de ressentir la même chose que les astronautes une fois qu’ils sont dans l’espace. "Au départ, j’ai eu un peu peur parce que c’est quand même haut. Mais après dès qu’on est au-dessus et qu’on lâche, c’est impressionnant parce qu’on se dit que c’est un peu comme dans la station spatiale internationale", confie Simon.



Jean-Marc Thomas, directeur de l’Euro Space Center, explique que ce lieu n’est pas un musée passif, "on est dans l’interactivité". "C’est pour ça que nous ne nous positionnons plus comme un musée proprement dit, mais comme un parc", précise-t-il.



Une autre activité impressionnante du parc est le Space rotor. Il vous permet de mesurer votre résistance à la force centrifuge. Les visiteurs sont soumis à 3G, soit l’accélération ressentie par les astronautes lors d’un décollage.



"C’est une grosse accélération, on se sent pousser vers l’arrière. Le sol descend et on reste collé à la vitre et on sent une forte pression", décrit Didier.



Il s'agit d'une véritable immersion dans l’entraînement des astronautes et la découverte d’un espace toujours aussi fascinant.