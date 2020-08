Simona Halep rejoint Elise Mertens en finale

(Belga) Simona Halep a rejoint Elise Mertens en finale du tournoi WTA de Prague. La Roumaine, 2e joueuse mondiale et 1e tête de série de cette épreuve sur terre battue dotée de 202.250 dollars, a battu sa compatriote Irina-Camelia Begu (WTA 82) 7-6 (7/2), 6-3 dans la seconde demi-finale.

Quelques heures plus tôt, Elise Mertens (WTA 23/N.3) s'était hissée en finale en battant la Tchèque Kristyna Pliskova (WTA 69) 7-5, 7-6(4) en 1 heure et 56 minutes. Simona Halep reprend la compétition dans la capitale tchèque, elle qui n'avait plus joué depuis son titre à Dubaï fin février. La lauréate de Roland-Garros 2018 avait déclaré forfait fin juillet pour le tournoi de reprise du circuit la semaine dernière à Palerme en Sicile, du fait de la quarantaine imposée en Italie à toute personne ayant récemment séjourné en Roumanie ou en Bulgarie. Irina-Camelia Begu a joué face à Halep son second match de la journée. Son quart de finale face à l'Espagnole Sorribes Tormo (WtA 84) a été interrompu par la pluie vendredi alors qu'elle menait 6-2, 0-1. La rencontre a repris samedi matin et Begu s'est imposée 6-2, 4-6, 6-2. (Belga)