Sinistrés des inondations: comment récupérer une partie de son précompte immobilier ?

Certains sinistrés des inondations ont déjà payé leur précompte immobilier alors que ces propriétaires n'ont pas habité leurs maisons détruites depuis six mois. Heureusement, il est possible de récupérer son argent, voici comment.

Simone est propriétaire d'une maison à Vaux-sous-Chèvremont. Les inondations n'ont pas épargné son logement : six mois plus tard, elle ne peut toujours pas y vivre. Cependant, comme beaucoup de sinistrés, elle n'a pas attendu d'introduire une demande de modération de son précompte immobilier, elle l'a déjà payé.

Cette mesure s'applique aux habitants dont la destruction de l'immeuble entraine une diminution du revenu cadastral d'au moins 25%. Un recours est pourtant possible, à condition de ne pas trainer.

"Les délais sont précis, on parle de six mois normalement. Il faut introduire le recours assez rapidement, dans les six premiers mois de 2022" explique Malik Kpandja, juriste fiscaliste.

Il est également possible de remplir un formulaire sur le portail du Service Public de Wallonie. En effet, la région se charge du précompte immobilier pour la première fois.

Plusieurs centaines d'euros peuvent être récupérées. Selon Eric Nicolet, expert-comptable et conseiller fiscal : "Si le sinistre a eu lieu le 15 juillet, on peut considérer qu'ils vont récupérer pratiquement la moitié du précompte immobilier de l'année 2021, si le bien est toujours sinistré à la date du 31 décembre".

Pour les sinistrés les plus lourdement touchés, la réclamation administrative sera prolongée.