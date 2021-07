Situation CATASTROPHIQUE en Wallonie: les équipes de secours n'arrêtent pas, voici le détail de leurs interventions

Depuis mardi, les secours n'arrêtent pas. Il faut pomper l'eau, dégager les voies, aider les sinistrés et procéder aux évacuations. Cette nuit a encore été bien longue pour toutes ces équipes.

Voici ce que l'on sait des interventions des secours:

LIEGE

Le centre de crise police est ouvert. Des personnes bloquées au 1er et 2e étage ont été sauvées par les pompiers durant la nuit. A Huy et Amay, on recense quelques appels concernant la Meuse qui déborde à certains endroits ainsi que pour des caves inondées. Mais il faut attendre que les niveaux descendent pour pouvoir intervenir.

BRABANT WALLON

La situation est particulièrement catastrophique sur Wavre et Court-Saint-Étienne. Il y a de nombreuses interventions en attente. Durant la nuit, les secours n'ont pas arrêté. De nombreux sauvetages ont été effectués. Les pompiers ont reçu plus de 1.000 appels en 24h dont 500 appels en soirée et durant la nuit. Les opérations concernaient principalement des sauvetages aux personnes sinistrées ainsi que des personnes bloquées dans des ascenseurs.

PROVINCE DE LUXEMBOURG

La nuit a été beaucoup plus calme par rapport à la soirée. L'eau n'est plus montée. Les pompiers demandent aux citoyens de ne pas aller voir par curiosité les inondations. Ce fut le cas cette nuit à 3h du matin à La Roche-en-Ardenne où une voiture de curieux s’est retrouvée immergée et en grande difficulté. Les pompiers ont donc dû intervenir.

NAMUR

La nuit a été plutôt calme après un gros rush d’appels jusque 22h30. Les interventions vont reprendre ce matin. Les pompiers attendent un camion en journée pour les distribuer dans les maisons sans eau. A priori, il n'y a plus personne à sauver.

À La Louvière, des opérations pour des pompages de caves ont été effectuées. Les plus grosses inondations ont été signalées du côté de Braine-le-Comte.

HAINAUT

À Tournai, la nuit a été très calme. Il n'y a pas eu d'opération de sauvetage. Deux véhicules, 12 hommes et un officier sont partis en renfort sur Liège.

À Charleroi, la nuit a été toujours bien mouvementée avec essentiellement des pompages de caves sur Ham-sur-Heure, Aiseau-Presles, et sur un site de Montigny-le-Tilleul.