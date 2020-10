Situation compliquée dans les prisons: Nivelles en quarantaine, toute une aile à Saint-Gilles

Situation problématique dans deux prisons du pays. A Nivelles, huit détenus ont été testés positifs au coronavirus. L’établissement est à l’isolement. A Saint-Gilles, toute une aile a été placée en quarantaine après un cas de coronavirus. Comment les prisons s’organisent pour limiter la propagation du Covid-19?

La situation devient de plus en plus compliquée dans les prisons belges. Alexis Douffet, porte-parole de l'administration pénitentiaire, explique: "Depuis le début de la pandémie, 81 détenus ont été testés positifs dans les prisons du pays. La plupart du temps, ce sont des détenus asymptomatiques, c’est-à-dire que ce sont des détenus qui sont arrivés à la prison, ont été testés et mis en isolement dès qu’ils sont arrivés pour être en quarantaine."

Des mesures avaient déjà été prises en avril dernier: "Une section a été créée à la prison de Bruges depuis le début de l’épidémie pour héberger ces détenus qui sont testés positifs. On constate maintenant qu’on va devoir ouvrir une deuxième section qui sera ouverte à la prison de Lantin pour pouvoir héberger des détenus qui sont spécifiquement asymptomatiques et qui ne sont pas malades."

A Nivelles, la prison a été totalement placée en quarantaine. "A la prison de Nivelles, ce qui se passe c’est qu’on a un premier cas positif qui a été détecté. Sur base des contacts à risque qu’il a eu, on a pu tester d’autres détenus et on a constaté qu’il y en avait 7 autres qui étaient positifs. D’où la décision qui a été prise de geler la situation maintenant, de faire vraiment un confinement de l’ensemble de la prison."