Six Jours de Gand - Kenny De Ketele et Robbe Ghys remportent la 80e édition

Kenny De Ketele et Robbe Ghys ont remporté la 80e édition des Six Jours de Gand qui se sont terminés dimanche au Kuipke. Le duo s'est imposé devant Jasper De Buyst, avec l'Allemand Roger Kluge, et les Danois Michael Morkov et Lasse Norman Hansen.

La dernière course des Six Jours de Gand a été interrompue pendant 10 minutes après une lourde chute de Mark Cavendish et Lasse Norman Hansen. Cavendish a été évacué sur civière tandis que Hansen a pu reprendre avant d'abandonner peu après la reprise. Un forfait qui était fatal pour Morkov et Hansen qui perdaient leur première place au profit de Kenny De Ketele, poussé par le public pour sa dernière, et Robbe Ghys qui s'imposaient avec 376 points. Dans le même tour, Jasper De Buyst et l'Allemand Roger Kluge se contentaient de la 2e place avec 307 points. Morkov et Hansen ont eux récolté 368 points mais à six tours des vainqueurs. De Ketele et Ghys se succèdent à eux-mêmes au palmarès des Six Jours de Gand après leur victoire en 2019. L'édition 2020 avait été annulée à cause de la pandémie de coronavirus. Les Belges Noah Vandenbranden et Gianluca Pollefliet, 19 ans chacun, ont eux remporté la 55e édition des Six Jours cyclistes de l'Avenir de Gand. La paire belge a devancé le duo britannique Noah Hobbs/Joshua Tarling et les Français Clément Petit/Nicolas Hamon.