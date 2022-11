Six Jours de Gand - Lindsay De Vylder et Robbe Ghys battent à leur tour un record de la piste

(Belga) Lindsay De Vilder et Robbe Ghys ont battu mercredi, durant la deuxième journée des Six Jours de Gand, le record de la piste du 't Kuipke.

Le duo belge a bouclé les 166,66 mètres de la piste en 8.406. Le précédent record, 8.433, appartenait, depuis le 17 novembre 2017, à Moreno De Pauw et Kenny De Ketele. Mardi, lors de la première soirée, Tuur Dens et le Néerlandais Jan Willem van Schip avait battu un autre record du vélodrome qui appartenait à De Pauw et De Ketele, celui du 500m. (Belga)