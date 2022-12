Six Jours de Rotterdam - Lindsay De Vylder et Jules Hesters prennent la tête après la 3e journée

(Belga) Lindsay De Vylder et Jules Hesters se sont emparés de la première place des Six Jours de Rotterdam à l'issue de la troisième journée, jeudi, à l'Ahoy.

Le duo belge totalise 220 points après 24 épreuves. Seuls l'Italien Elia Viviani et le Néerlandais Vincent Hoppezak (208 points) se trouvent dans le même tour que De Vylder et Hesters. Les Néerlandais Niki Terpstra et Yoeri Havik, leaders après les deux premières journées, ont reculé au troisième rang, à un tour, avec 214 points. Tuur Dens et le Français Louis Pijourlet (66 points) occupent la 10e position à 12 tours. Milan Van den Haute et le Français Lukas Rüegg (28 points) sont 12e et avant-derniers à 20 tours. (Belga)