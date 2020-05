SMS et mails frauduleux circulent en ce moment: n'y répondez pas

L'Office national des vacances annuelles (ONVA) met en garde contre des SMS et courriels frauduleux qui circulent actuellement en son nom. Les fraudeurs demandent un numéro de compte bancaire par SMS ou par e-mail via un lien menant à un faux site web de l'ONVA. Ils invitent également les destinataires de ces messages à utiliser leur Digipass.



L'ONVA, qui n'envoie pas de SMS et n'invite jamais à faire usage du Digipass, demande à ses clients de ne pas cliquer sur les liens reçus. Elle les appelle également à ne pas communiquer d'informations personnelles via leur Digipass lorsqu'une personne les contacte par téléphone.

Les clients peuvent communiquer ou modifier un numéro de compte en toute sécurité grâce au service en ligne moncomptedevacances.be ou via le formulaire en ligne sur le site officiel www.onva.fgov.be ou www.onva.be. L'ONVA indique avoir porté plainte contre les fraudeurs. La Computer Emergency Response Team (CERT), chargée de détecter, de surveiller et d'analyser les problèmes de sécurité en ligne, a également été avertie.