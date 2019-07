SNCB: tous les distributeurs automatiques de billets sont en panne

Les automates de billets SNCB inactifs dans toutes les gares en raison d'un problème technique.

Les automates de vente de toutes les gares du pays ne fonctionnent plus depuis jeudi matin 6h en raison d'un problème technique, annonce la SNCB dans un communiqué. "Les voyageurs peuvent acheter leur billet de train via notre site internet, notre application ou au guichet. Le personnel de la SNCB met tout en œuvre pour résoudre le problème le plus rapidement possible. Les voyageurs qui doivent encore acheter un billet à bord du train peuvent le faire au tarif normal", précise la SNCB.