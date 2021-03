Soins intensifs: combien de patients, transférés de l’étranger, sont actuellement soignés en Belgique?

Avec une augmentation constante des contaminations et hospitalisations, la situation épidémiologique de notre pays inquiète les autorités et justifie, d’après elles, la prise de nouvelles mesures (Comité de concertation de ce mercredi). Ce mardi, il y avait 601 personnes admises dans des services de soins intensifs belges, sur une capacité d'environ 1.000 places. Plusieurs personnes s'interrogent, via notre bouton orange Alertez-nous, sur le nombre de malades qui ont été transférés de l'étranger dans nos unités de soins intensifs. Est-ce normal qu'on les transfère dans notre pays, ne risque-t-il pas de saturer nos unités de soins intensifs alors que certains spécialistes parlent "de la possibilité d’une troisième vague".

Mais, d’après le Service public fédéral Santé publique, il n'y a actuellement que 15 patients, résidants à l’étranger, qui sont soignés dans les services de soins intensifs de notre pays. Une autre personne est hospitalisée dans une unité covid et va être retransférée vers la France.