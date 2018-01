Des clients viennent soutenir les grévistes du Carrefour de Mont-Saint-Jean: "Cela nous fait vraiment du bien"

Au lendemain de l'annonce d'un plan de restructuration chez Carrefour qui pourrait coûter jusqu'à 1.233 emplois en Belgique, de nombreux magasins restent portes fermées ce vendredi matin. C'est le cas à Mont-Saint-Jean, où Samantha nous a contactés pour préciser que, malgré l'angoisse, tout se déroulait dans une ambiance "bon enfant". Certains clients ont même participé au mouvement de grogne avec les travailleurs.

"J'ai 23 ans et cela fait 5 ans que je travaille dans ce magasin, dans l'e-commerce. Pour le moment, on est tous en arrêt de travail parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va devenir, et aussi par solidarité avec tous les magasins qui vont fermer", nous a-t-elle indiqué.

"Ce matin, il y a pas mal de clients qui sont venus nous soutenir. Cela nous fait vraiment du bien parce qu'on culpabilise un peu vis à vis d'eux. Mais la plupart nous ont indiqué qu'ils nous comprenaient, qu'ils nous soutenaient. Certains sont même restés avec nous devant le magasin pour faire le piquet de grève en matinée. Parfois 10 minutes, parfois une demi-heure. Se sentir soutenu, cela fait vraiment du bien", a-t-elle conclu.