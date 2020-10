Sommes-nous dans une situation plus inquiétante que lors du pic de mars dernier? RTL INFO compare les chiffres

Sommes-nous dans une situation plus inquiétante qu'au moment de la première vague, au mois de mars ? Pour le savoir, RTL INFO a comparé certains chiffres.

Nous avons comparé les données d'aujourd'hui à celles du 17 mars 2020, date du début du confinement, ainsi qu'à celles du moment du pic de la première vague, soit 10 à 20 jours plus tard, entre fin mars et début avril.

Aujourd'hui en moyenne, chaque jour, on compte 251 hospitalisations. Le 17 mars, nous étions à 122. Lors du pic du nombre moyen d'hospitalisations, le 28 mars, il y avait 629 hospitalisations en moyenne chaque jour.

Pour ce qui est du nombre de lits occupés par des patients covid:

Aujourd'hui : 2485 - dont 412 dans les unités de soins intensifs

- dont dans les unités de soins intensifs 17 mars : 497 - dont 100 dans les unités de soins intensifs

- dont dans les unités de soins intensifs Lors du pic : 5759 (le 6 avril) - dont 1285 dans les unités de soins intensifs (le 8 avril)

Doublement du nombre des hospitalisations

Actuellement, le nombre de personnes à l’hôpital double tous les 7 jours. Lors du pic de la première vague, c’était tous les 3 jours. On observe donc une évolution plus rapide à l'époque qu'aujourd'hui.

Plus de 300 décès par jour au moment du pic

Autre point de comparaison : la mortalité. Actuellement, nous avons en moyenne 30 décès par jour. Le 17 mars, il y a eu 10 décès. Et lors du pic, on était à plus de 300 morts par jour (321 le 8/4).

Le taux de mortalité à l’hôpital est aujourd'hui de 9%. Au moment du pic, il était de 22%.

Pire qu'en mars ? Yves Van Laethem commente

Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le covid-19, a commenté ces chiffres, en direct sur le plateau du RTL INFO 19H. Selon lui, comme on peut le constater actuellement, ils ne sont pas pires qu'en mars dernier, mais il faut les mettre en perspective. "Ce n'est pas pire, mais c'est un moment important, parce que les chiffres augmentent rapidement, on l'a dit, le doublement globalement pour le pays est encore à un rythme accéléré mais acceptable, mais il faut souligner qu'une partie du pays, la partie wallonne et Bruxelles, sont actuellement dans un rythme un petit peu plus élevé, et qui est particulièrement préoccupant, on le voit dans l'occupation à Bruxelles et à Liège, entre autres".