Sommes-nous revenus à un juste prix pour les masques chirurgicaux?

Tout le monde doit en porter un. Mais au début de la pandémie, le prix pour une boîte de masques était énorme. C'était une denrée rare. Y a-t-il eu une évolution ?

Dans une grande surface d'Evere, 20 masques se vendent à 11,40 euros. Ça fait 59 centimes le masque. C'est nettement moins cher qu'au début de la crise. Même s'il y a moyen de trouver encore moins cher. "Au début, les prix étaient abusifs. C'était vraiment exagéré, même en pharmacie, se souvient un jeune client. Et ça ne se vendait pas par pack, ça se vendait uniquement par pièce".





Le prix a baissé pour plusieurs raisons

En effet, début avril, il y a presque un an, certains masques étaient vendus 5 euros la pièce. Il faut dire que le marché était très tendu. Peu de masques étaient disponibles et la demande était énorme dans le monde entier. Éric, pharmacien, se souvient de cette période et a vu progressivement le prix du masque baisser pour différentes raisons. "Ce fut un temps où tout le monde voulait avoir des masques et il n'y en avait pas suffisamment, se remémore Éric Vanobbergen, pharmacien. Les prix ont augmenté. Deuxièmement, le transport puisque au départ le transport se faisait par avion, nettement plus onéreux. Ensuite, c'est passé par bateau. Ça coûte nettement moins cher. Tertio, la baisse de la TVA qui est apparue, 21% à 6% ce qui a aussi une influence sur les prix".



Et aujourd'hui, en fonction des quantités, il est capable de faire baisser ses prix drastiquement. "Une cinquantaine de masques classiques chirurgicaux d'excellente qualité type va être un tout petit peu au-dessus de dix euros. Et pour des masques FFP2 qui est le le masque pour environnement Covid, on va être entre 2,40 euros, 2,50 euros pièce. C'est surtout un peu fonction des quantités", indique Éric Vanobbergen.





Quelle qualité pour les masques à bas prix?



Le juste prix, celui d'avant la crise, c'est entre dix et vingt centimes le masque. Il y a moyen de s'en procurer à ces prix-là aujourd'hui. Que ce soit dans certaines grandes surfaces ou certaines pharmacies sur internet, on trouve des prix cassés. Mais attention, comme toujours, il est difficile de vérifier les labels de qualité.