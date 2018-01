Son compagnon lui fait croire qu'il fait des travaux dans la maison et lui extorque 9.000€

L'histoire commence comme toutes les belles histoires. Adeline rencontre son compagnon, tombe amoureuse et décide de franchir le cap: un achat immobilier.

Ensemble, ils trouvent une maison, en 2014. Ils contractent un prêt hypothécaire, ainsi qu'un crédit travaux. Pour des raisons financières, le crédit est au seul nom d'Adeline. Au fil des mois, les premières tensions apparaissent au sein du couple. "Dans notre dernière année de vie commune, les travaux étaient engagés depuis quelques mois. A ce moment son comportement a complètement changé", témoigne la jeune femme.



Travaux engagés, c'est en tout cas ce qu'elle pensait. Le couple finit par rompre. Et là, mauvaise surprise: Adeline se rend compte que rien n'a changé dans la maison. Il n'y a pas eu de travaux, alors que son compagnon était supposé superviser le chantier. "Je me suis aperçue qu'il avait rédigé de fausses factures. Sur ces factures il notait un numéro de compte, le sien. Il se faisait verser l'argent de mon crédit travaux sur son propre compte".



Son ex a ainsi empoché 9.000 euros. Dans la foulée, elle porte plainte pour vol et abus de confiance. En octobre 2015, le tribunal lui donne raison et condamne le voleur à lui rendre l'argent. Mais le jeune homme quitte le territoire, emportant le butin avec lui. Une somme qu'il a réussi à prélever à la banque grâce à un faux en écriture.



Le récit complet d'Adeline a été diffusé dans l'émission Images à l'appui. Une séquence à retrouver sur le site de RTL-TVi et ci-dessous.