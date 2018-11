Son réacteur est rechargé en uranium: la centrale nucléaire Tihange 1 va redémarrer lundi

La centrale de Tihange 1 sera redémarrée lundi, a annoncé vendredi son exploitant Engie Electrabel. Le réacteur nucléaire était à l'arrêt depuis le 13 octobre pour maintenance. L'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) avait donné son feu vert pour ce redémarrage au début du mois. L'arrêt de maintenance de Tihange 1 qui devait permettre de recharger le combustible se termine, explique Engie Electrabel dans un communiqué. "La date communiquée est toujours une estimation et les opérations de redémarrage peuvent toujours prendre plus de temps que prévu", nuance néanmoins l'entreprise. La maintenance de Tihange 1 était initialement prévue du 20 octobre au 29 novembre. Elle a été avancée pour tenir compte de l'indisponibilité de certaines autres centrales. Tihange 3 est lui à l'arrêt jusqu'au 1er mars, Tihange 2 jusqu'au 1er juin et Doel 4 jusqu'au 15 décembre.