Sondage RTL INFO: les Belges sont-ils pour la réouverture des écoles début mai et dans quelles conditions?

Le coronavirus en Belgique a poussé les autorités du pays à fermer les écoles comme dans la plupart des autres pays européens. La situation dure depuis plus de cinq semaines. L'heure du déconfinement approche désormais. Faut-il retourner en classe début mai ? Et si oui, dans quelles conditions ? Un sondage RTL INFO livre la réponse des Belges.

Les écoles sont fermées en Belgique depuis plus de cinq semaines (dont deux semaines correspondant aux vacances de Pâques entre le 6 et le 17 avril). Pour limiter l'épidémie de coronavirus, la Fédération Wallonie-Bruxelles en a décidé ainsi le vendredi 13 mars. La mesure a ensuite été prolongée à deux reprises par le conseil national de sécurité (CNS), en même temps que le confinement jusqu'au 3 mai.

Ce vendredi 24 avril, alors que l'épidémie a désormais dépassé son pic et que le nombre de nouvelles hospitalisations et de nouveaux décès décline, la Première ministre Sophie Wilmès doit annoncer, au nom du CNS, les premières étapes du déconfinement qui commencera après le premier dimanche de mai.

L'une des questions majeures est de savoir quand les écoles rouvriront. Mais les Belges y sont-ils favorables ? Un sondage en ligne RTL INFO a été réalisé par IVOX auprès d'un échantillon représentatif de 1000 francophones entre les 21 et 22 avril. Avec une marge d'erreur de 3%, il ressort qu'une majorité de Belges est opposée à une réouverture des écoles dès le 4 mai prochain.

Êtes-vous pour ou contre la réouverture des écoles le 4 mai ?

Contre: 63,6%

Pour: 20,5%

Sans avis: 16%

On note peu de différences entre hommes et femmes dans la réponse.

Sur le plan de l'âge, on observe que les 35-54 ans, qui correspondent à la tranche où se retrouvent la plupart des parents d'enfants en âge d'aller à l'école, sont davantage favorables à un retour à l'école dès le 4 mai, dans une proportion qui reste cependant nettement minoritaire (environ 26%). La catégorie qui présente le taux le plus élevé d'accord avec une rentrée début mai est celle des personnes qui travaillent actuellement en permanence.

Selon une fuite parue dans la presse ce matin, le groupe des dix experts recommande au gouvernement de ne rouvrir les écoles qu'à partir du 18 mai, partiellement et dans certaines conditions seulement. C'est aussi ce qui est souhaité par le monde de l'enseignement en Flandre.

Dans quelles conditions sanitaires les Belges jugent-ils que les classes peuvent à nouveau se remplir ? Notre sondage exclusif a soumis aux participants une question à choix multiples reprenant les propositions qui reviennent les plus couramment dans les informations (et les discussions entre citoyens). Voici le classement des conditions.

À quelles conditions êtes-vous pour la réouverture des écoles ?

Fourniture du gel hydro-alcoolique 49,6%

Port du masque obligatoire 47,1%

Respect de la distanciation sociale 40,9%

Nombre maximum d'élèves par classe (15 élèves) 36%

Réouverture d'abord maternelle et primaire 35,1%

Réouverture d'abord en secondaire 25,2%

Aucune condition 11,3%

Autre 7,7%