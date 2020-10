Sondage: voici les personnalités et événements qui vous ont marqué le plus ces 20 dernières années

Quels sont les personnalités et les faits qui ont marqué les 20 dernières années ? C'est à cette question que sera consacré le magazine Paris Match qui sort demain en librairie. À cette occasion, un sondage RTL INFO / Paris Match a été réalisé auprès de Belges.



PERSONNALITÉS

1. Les Diables Rouges

Cette première place n’est pas étonnante. Cette équipe est capable de rassembler des dizaines de milliers de personnes dans les rues du Royaume, autour des trois couleurs comme nous l’avons vécu lors de la coupe du monde 2018 en Russie et cette médaille de bronze ramenée sur la grand Place de Bruxelles

2. Stromae

Juste derrière les Diables, avec 30 % des votes. Stromae a créé un style musical et possède une personnalité qui a dépassé nos frontières. Une deuxième place cependant assez étonnante car le chanteur n’a plus fait de scène depuis 2015. Il est devenu très discret au niveau médiatique. Mais ces chansons comme "Alors on danse" ont marqué les esprits.

3. Annie Cordy

En troisième position, nous retrouvons un autre artiste. Cette troisième place s’explique aussi sans doute par le décès de la chanteuse le 4 septembre dernier à l’âge de 92 ans, le sondage ayant été effectué début octobre. Mais cet événement a fait renaitre, chez de nombreux Belges, la nostalgie de ces chansons populaires qui nous ont accompagné durant de nombreuses années. L’esprit très belge de la chanteuse est sans doute aussi intervenu dans ce choix.

Nous complétons ce top 5 avec la joueuse de tennis Justine Henin, ancienne numéro 1 mondiale. Et Sophie Wilmès, ancienne première ministre et le visage politique durant la première vague du coronavirus.

Nous terminons ce classement avec trois visages qui illustrent la Belgique de demain

- Au niveau politique avec l’influence de Bart De Wever sur la future Belgique

- Au niveau culturelle avec la chanteuse Angèle

- Au niveau royale avec la princesse Elisabeth, future reine des Belges

FAITS D'ACTUALITÉ BELGE 2001-2020

1. Les attentats de Bruxelles le 22 mars 2016

Les explosions à l’aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek font 32 morts et plus de 300 blessés.

2. L’autre événement que vous retenez, c’est la condamnation à perpétuité de Marc Dutroux après un long procès. C’était en juin 2004. Mais il symbolise une affaire commencée en 96. Une affaire qui va bouleversée la société belge et qui va avoir des répercussions au niveau politique, sociologique et judiciaire.

3 et 4. Le terrorisme occupe le haut du classement avec la tuerie de la place Saint-Lambert à Liège en 2011 et l’attentat au Musée juif de Bruxelles en 2004

En 5ème position, nous avons le premier décès du coronavirus en Belgique, le début d’une pandémie qui continue de toucher notre pays

Illustration d’un classement assez noir, le premier événement positif arrive à la 15ème place quand le prince Philippe devient le 7ème roi des Belges. C’était en 2013.