La Belgique en stade 2 renforcée, faut-il s'attendre à un prochain palier? la Première ministre n'exclut pas de nouvelles décisions plus drastiques

A partir de ce matin, le coronavirus modifie notre quotidien de manière plus concrète. La Belgique est passée en phase 2 "renforcée" depuis lundi pour lutter contre l'épidémie du coronavirus. La Première ministre Sophie Wilmès était l'invité de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL ce mercredi 11 mars. Elle est revenue sur toutes les recommandations du conseil national de sécurité établies ce mardi.

"On a décidé de passer en phase 2 renforcée. C'est de toujours faire en sorte de ralentir la propagation du virus pour éviter des pics. Le pic a pour conséquence de saturer des hôpitaux et c'est ce que nous voulons éviter", a-t-elle indiqué.

Vers des décisions supplémentaires?

Aujourd'hui, les experts constatent une circulation locale du virus sur notre territoire. De nouveaux cas seront encore détectés dans les jours à venir, d'où la nécessité d'agit vite. "Nous constatons des contaminations secondaires. Au départ, nous avions des contaminations qui étaient importées de voyages maintenant on se rend compte que les gens se contaminent les uns les autres, et les experts nous disent que c'est maintenant que nous devons prendre plus de mesures", a précisé la Première ministre.

Le pic de l'épidémie est attendu à la période de Pâques. D'autres décisions pourraient être prises d'ici là pour limiter la propagation de l'épidémie. "Nous sommes dans un système dynamique et non pas statique. Hier, nous avons pris des décisions valables jusque fin mars avec une réévaluation à ce moment-là. Mais demain, nous pouvons être en devoir de prendre des décisions supplémentaires", a martelé la Première ministre.

Nous sommes dans un état de droit

Pas assez de masques pour les infirmières ou les dentistes, voire aucun pour les aides à domicile auprès des personnes âgées: plusieurs secteurs professionnels du médico-social s'inquiètent d'un manque de protection face au coronavirus. Sophie Wilmès demande à ce que les masques soient utilisés de manière intelligente. Elle insiste également sur le fait que les pays européens doivent se montrer solidaires et faire circuler librement leur matériel médical. La rétention n'a pas sa place dans une telle crise selon Sophie Wilmès.

"Il est fondamental que les masques soient réservés aux professionnels de la Santé et aux gens qui sont malades. La difficulté de se procurer des masques est générale dans le monde. Nous avons passé des commandes, nous attendons de pouvoir les recevoir", a expliqué la Première ministre.

Les mesures qui ont été annoncées mardi par le gouvernement fédéral, en particulier celle de déconseiller des rassemblements à l'intérieur de plus de 1.000 personnes, arrivent au bon moment dans la lutte contre la propagation du coronavirus, estiment les autorités scientifiques. Ce sont des recommandations collectives fortes, qui renforcent les initiatives déjà prises, plus individuelles, et qui, si elles sont respectées, permettront de freiner la dispersion du Covid-19, insistent-elles.

La Première ministre indique qu'il s'agit de recommandations et non de décisions. "Nous sommes dans un état de droit. Nous respectons les capacités de chacune et de chacun de prendre ses décisions", explique-t-elle.

Voici les recommandations contre le coronavirus:

1. Le gouvernement conseille l'annulation des événements réunissant plus de 1.000 personnes à l'intérieur

2. Pas de fermeture des écoles, même si un cas positif y a été enregistré

3. Postposer les voyages scolaires

4. Favoriser le télétravail au sein des entreprises

5. Il est aussi conseillé aux entreprises de proposer des horaires flexibles aux travailleurs afin que les transports en commun ne soient pas "trop chargés".

Le gouvernement a répété l'importance des mesures d'hygiène. "Il faut continuer à bien se laver les mains avec du savon, à éviter les bisous et serrages de mains intempestifs", rappelé Sophie Wilmès. Il s'agit de recommandations qui entrent en vigueur dès ce mardi pour le mois de mars. Une évaluation de la mesure aura lieu à la fin du mois. "Nous évaluons la situation au jour le jour", a insisté la Première ministre.