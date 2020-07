Pourquoi ne pas remettre la Belgique en lockdown complet: Sophie Wilmès donne deux raisons

À l’issue du Conseil National de Sécurité de ce lundi 27 juillet, Sophie Wilmès a annoncé un ensemble de mesures pour endiguer la reprise de l’épidémie de coronavirus : bulle sociale réduite à 5, nombre de participants à un événement réduit de moitié, réceptions limitées à un groupe de 10 personnes… Des restrictions supplémentaires, sans toutefois revenir à un lockdown complet comme la Belgique l’a connu entre le 17 mars et le 4 mai.

Après l’annonce de ces nouvelles mesures, Sophie Wilmès répondait aux questions. Notre journaliste Chantal Monet de l’interroger : "Pourquoi ne pas avoir imposé un lockdoown complet ?" Pour la Première ministre, "il faut éviter celui-ci pour deux raisons" : "L’aspect humain. On sait très bien que ça a été éprouvant pour la plupart de nos concitoyens et encore plus éprouvant pour les plus fragiles d’entre nous", explique-t-elle. Et les "composantes économiques". "À l’aube d’une crise économique sans précédent, nous sommes censés retrouver nos libertés et nos capacités d’agir au niveau économique", a-t-elle déclaré.

La Première ministre a souligné que les virologues estiment les nouvelle mesures suffisantes. Elle a également rappelé que l’état des connaissances actuelles sur le virus ne permettent pas d’anticiper l’évolution de l’épidémie.