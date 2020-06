Sophie Wilmès sur les rassemblements festifs du week-end dernier: "Les personnes présentes ont pris le risque de mettre en péril des mois d'efforts collectifs"

Le Conseil national de Sécurité a décidé, mercredi, d'activer la phase 4 du déconfinement de la Belgique, a annoncé la Première ministre, Sophie Wilmès, à l'issue de la réunion du CNS. Avant d'entrer dans le vif des mesures, Sophie Wilmès est revenue sur les rassemblements festifs de ce week-end, notamment à Bruxelles. "Nous ne sommes pas à l'abri d'un rebond de l'épidémie. La jeunesse fait une erreur en pensant qu'elle est moins exposée au virus", a-t-elle notamment averti.

> Les prochains rassemblements festifs de masse seront-ils sanctionnés?



"Les personnes présentes ont pris le risque de mettre en péril directement ou indirectement des mois d'efforts collectifs. Directement car les règles sanitaires les plus élémentaires n'étaient pas respectées. On a tous pu le constater. Indirectement, car l'image que renvoie ces rassemblements engendre l'incompréhension, le découragement au sein de la population mais aussi la colère. En particularité de tous les citoyens qui ont pris sur eux depuis le début de la crise et qui suivent scrupuleusement les règles." La Première ministre a rappelé que nous n'étions "toujours pas à l'abri d'un rebond de l'épidémie. Il suffit de regarder l'évolution de l'épidémie dans d'autres pays du monde, certains mêmes très proches de nous."

"Nous réalisons tous que ces derniers jours représentent la fin des examens, la fête de la musique, le début de l'été. Probablement, que la plupart des jeunes qui faisaient la fête s'estiment moins vulnérables au Covid-19. Je répète, c'est très important, c'est une erreur. Le virus n'est pas inoffensif même si on est un jeune adulte. De plus, ce type de rassemblements facilite la propagation du virus. Quand vous prenez un risque pour vous, vous prenez aussi un risque pour vos proches. Pensez s'il vous plaît à votre santé et à celles des autres. Ce n'est que comme ça que nous arriverons à bout ensemble du coronavirus."