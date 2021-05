Sortez les crèmes solaires: le soleil vieillit et cancérise la peau dès le printemps

Le soleil, qui revient enfin, n'est pas sans danger. C'est la première fois que beaucoup d'entre nous exposent leur peau aux rayons solaires. Quelles précautions prendre?

Même au printemps, un peu de jardinage en plein soleil, est, l'air de rien, un moment à risques. La peau sans protection rougit déjà sous les premiers rayons. "Il faut bien se protéger la peau, donc normalement, j'aurais dû en mettre. J'irai en vacances, j'en mettrai. Mais ici, je n'y ai pas pensé", dit une habitante de Nivelles.

"Le soleil de printemps nous assaille"

Un Belge sur deux ne protège pas sa peau en dehors des vacances. Le soleil est nécessaire, sans abus. "Ici en Belgique, c'est pas comme en Méditerranée. Là-bas, c'est beaucoup de soleil, mais ici, il faut un peu de soleil pour la vitamine D", pense un homme interrogé. Pourtant, même au printemps, il faut se méfier du soleil. "Le soleil reste un faux-ami", rappelle Dominique Tennstedt, dermatologue. "Le soleil de printemps nous assaille véritablement. Alors que notre peau n'est absolument pas bronzée, pas protégée si on veut, naturellement. Non seulement le soleil donne des coups de soleil, ça, tout le monde le sait, mais il vieillit aussi la peau et à la longue, il cancérise par ses UVB essentiellement."

Quelques minutes d'exposition suffisent

Quelques minutes suffisent parfois pour qu'un coup de soleil apparaisse sur les peaux les plus fragiles. Celles des plus jeunes doivent faire l'objet de toutes les attentions. "Les vêtements restent un des meilleurs protecteurs vis à vis du soleil. Et bien sûr, pour les autres zones exposées, une crème solaire à indice élevé est indispensable dès le printemps", rappelle le dermatologue. Répétez l'opération le plus régulièrement possible pour préserver le capital soleil.