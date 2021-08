Sortie de la Grande procession de Tournai et 850e anniversaire de la "Dédicace"

(Belga) Remontant au Moyen-Âge, la Grande procession de Tournai sortira dans les rues de la ville le dimanche 12 septembre. Cette année, cette tradition de neuf siècles marquera le 850e anniversaire de la "Dédicace" de la cathédrale.

Vers les années 1089 et 1090, une terrible maladie ravagea le Tournaisis, la Flandre et le Brabant. Il s'agirait d'un empoisonnement dû à l'ergot de seigle. Sensible aux malheurs de tant d'hommes et de femmes, Radbod, évêque de Noyon et de Tournai, invita les chrétiens à un jeûne général le vendredi 13 septembre 1090 et leur proposa le lendemain, le samedi 14, fête de l'Exaltation de la Croix, une procession de supplication autour de la ville menacée par la mort. La prière de tous fut entendue et le fléau cessa! L'évêque Radbod décida de renouveler la procession chaque année en signe de reconnaissance à Dieu. Depuis, le deuxième dimanche de septembre, la Grande procession de Tournai parcourt les rues de la ville. Cette manifestation de foi exprime ainsi une fidélité étonnante à une promesse vieille de plus de neuf siècles. Cette année, les manifestations porteront sur trois jours. Le vendredi 10 septembre à 19h00, veillée de prières en l'honneur de Notre-Dame Flamande. Le samedi 11, en la cathédrale Notre-Dame, un office pontifical sera présidé par Monseigneur Guy Harpigny, évêque de Tournai. Cet office sera célébré à 18h00 avec le concours de la Maîtrise. Vers19h15, Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai, remettra les clés de la Ville à l'évêque Harpigny. Durant tout le Moyen-Âge, la veille de la procession, le Magistrat communal, accompagné des doyens et sous-doyens des métiers, sous l'escorte des Serments, venaient déposer leur offrande à la cathédrale. Le groupe des "Serments" de Tournai et celui des "Corporations" rehausseront cette cérémonie haute en décorum et solennité. Le dimanche 12, un office pontifical présidé par l'évêque sera célébré à 08h30 en la cathédrale. La sortie de la procession est prévue à 10h00. Près de 1.000 personnes porteront reliquaires et statues vénérées dans les églises de Tournai et du Tournaisis et perpétueront une tradition remontant à 1092. Parmi les trésors présentés, des pièces exceptionnelles telles que les grandes châsses de la cathédrale, la châsse de Notre-Dame (1205), celle de Saint-Eleuthère (1243) et celle des Damoiseaux (XVI siècle). Le cortège sera ponctué par de nombreux groupes musicaux. Cette année marque le 850e anniversaire de la "Dédicace" de la Cathédrale. A cette occasion, la Grande procession recevra exceptionnellement des groupes prestigieux dont une délégation de la procession du Car d'Or de Mons, de la procession d'Enghien et de la procession Ste-Godelieve de Gistel. En cas de pluie, un office sera célébré dans la cathédrale à 10h30. (Belga)