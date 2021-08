Statues en Marche : 12.000 visiteurs pour le premier jour

(Belga) La troisième édition de Statues en Marche, présenté comme l'un des plus grands rassemblements de statues vivantes au monde, se déroule ces samedi et dimanche à Marche-en-Famenne. La première journée s'est clôturée sur une fréquentation d'environ 12.000 visiteurs, estiment les organisateurs.

L'événement réunit une centaine d'artistes internationaux dans les rues de Marche-en-Famenne tout au long du weekend. Après avoir enregistré plus de 60.000 visiteurs en 2019, Statues en Marche revient ces 28 et 29 août pour une troisième édition conditionnée par les mesures sanitaires. Accessible sur réservation uniquement, l'événement a limité sa capacité d'accueil à 15.000 visiteurs par jour. Samedi soir, les organisateurs estimaient la fréquentation lors de la première journée à 12.000 visiteurs environ. "Compte tenu de la météo peu engageante, nous sommes extrêmement satisfaits de ce résultat", commente Cédric Monnoye, responsable de l'ASBL C'est tout com en charge de l'organisation. « Il reste à peine 1.000 tickets disponibles pour la journée de demain. Cela prouve aussi que malgré une météo difficile, le concept fonctionne". (Belga)