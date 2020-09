Stéphane Moniotte, pédiatre, sur la rentrée des classes: "Il ne faut pas verser dans la psychose complète"

Stéphane Moniotte, cardiologue et pédiatre, était invité à réagir sur la rentrée scolaire de ce mardi lors du RTL INFO 19 heures. Lors du confinement, il était l'un des premiers à plaider pour le retour des enfants à l'école. A quelques heures de la rentrée, quel est son ressenti? "Depuis le départ les pédiatres sont très confiants par rapport à cette rentrée scolaire. Il ne s'agit plus de la petite expérience du mois de juin avec des camps d'été. Il s'agit du retour d'un million d'enfants à peu près à l'école. Malgré cela, nous restons confiants car la situation actuelle est restée très favorable. Nous avons extrêmement peu de patients malades. On a un nombre très limité de patients hospitalisés. Aux cliniques universitaires Saint-Luc, nous n'avons pas de patient Covid en pédiatrie actuellement."

L'apparition de nouveaux cas est-elle attendue?

Stéphane Moniotte, cardiologue et pédiatre: "On s'attend à l'apparition de nouveaux cas. Ces nouveaux cas seront testés positifs mais ne seront pas nécessairement malades. On s'attend à avoir un scénario proche de celui de juin avec des enfants positifs, avec éventuellement un tableau grippal, de la fièvre, des symptômes comme on va en connaitre beaucoup cet automne et cet hiver, mais ils ne vont pas revêtir un risque particulier et une gravité comme on peut le connaitre chez les adultes par exemple."

Le port du masque, représente-t-il une complication chez les plus jeunes? Pas plus que chez les adultes pour le spécialiste. "Un bon sens reste d vigueur. Le masque est important et doit être porté pour la prévention chez les plus de 12 ans. Il ne faut pas verser dans la psychose complète. Il faut un peu de souplesse lors de la rentrée de demain (mardi). Cette rentrée est une opportunité pour les enfants et une chance qu'il ne faut surtout pas laisser passer. Il faut que ça se passe dans de bonnes conditions, que les parents soient sereins pour le retour à l'école; On compte beaucoup sur les enseignants pour cela et sur la compréhension de chacun."