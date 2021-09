TEC, STIB, SNCB, aéroports: de nombreux transports en commun perturbés

Essayez de bien anticiper vos trajets de ce vendredi si vous utilisez les transports en commun. L'appel à manifester du syndicat FGTB aura un impact important à Bruxelles, en Flandre ainsi qu'en Wallonie. Les bus, trams et métros du pays seront les plus touchés.

En raison de la manifestation nationale, la STIB et la TEC prévoient des perturbations sur leur réseau respectif. Un préavis a en effet été déposé par les syndicats auprès du TEC pour couvrir les agents qui participeront à la manifestation.

La STIB s'attend, elle, à une très forte mobilisation de son personnel et prévient que "très peu, voire pas du tout" de tram, bus et métro circuleront vendredi dans la capitale. Au niveau du métro, seule la ligne UNE circule (prolongée jusque Erasme) et huit lignes pour le tram: la 3 - 4 - 7 - 8 - 9- 51 - 82 - 92. Cinq lignes sont assurées pour les bus: 12 -46 - 53 - 59 - 71 - 87 (prolongée jusque De Brouckère)- 88 -95. Notez qu'il n'y aura pas de ligne Noctis ce soir. En outre, le passage du cortège perturbera aussi certaines lignes. La STIB recommande aux voyageurs de prévoir une solution alternative aux transports publics pour se déplacer à Bruxelles. > Stib.be

En Wallonie (TEC), on sait déjà que cela sera compliqué si vous souhaitez emprunter les transports en commun. Les régions les plus touchées sont Charleroi et Liège. A Charleroi, seul 30% du service sera assuré, 24% à Anderlues, 29% à Genson et 41% à Jumet. Du côté de Liège, 32 lignes ont été supprimées aujourd'hui, 60% du réseau est perturbé.

Cependant, cette liste détaillée des parcours supprimés risquent d'évoluer dans les prochaines heures. Et d'autres lignes viendront probablement s'y ajouter. Consultez le site Tec.be

En Flandre, De Lijn a prévu un service alternatif, avec environ 60% des trajets assurés.

Du côté de la SNCB, aucune perturbation n'est attendue, aucun préavis de grève n'ayant été déposé, indique une porte-parole. Cette dernière invite cependant à consulter le planificateur de voyages de la compagnie ferroviaire, disponible sur son application ou le site internet, pour préparer son trajet et vérifier la fréquentation des trains.

Pour les aéroports, celui de Charleroi prévient que des perturbations pourront survenir et recommande de se présenter trois heures à l'avance pour tout départ. Le planning de vols reste cependant inchangé. "Il se peut également que le trafic depuis/vers l'aéroport soit perturbé. Les passagers sont donc invités à prendre leurs dispositions en conséquence." Brussels Airport, pour sa part, ne s'attend pas à de perturbations particulières.

Par ailleurs, les recyparcs pourraient aussi être impactés, quatre dans le Brabant wallon ont déjà annoncé qu'ils fermeront leurs portes (Incourt, Rixensart, Walhain et Wavre). En province de Liège, ceux de Ans, Clavier, Flémalle 2, Herstal, Herve, Lontzen, Ouffet, Raeren, Remicourt, Seraing 1 et Wanze seront fermés également.