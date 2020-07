STOP à l'utilisation du couvre-bouche: "Le haut est complètement ouvert et n’arrête donc rien"

Le porte-parole interfédéral flamand Covid-19 Boudewijn Catry, qui remplace Yves Van Laethem toujours en quarantaine préventive après avoir été en contact avec une personne infectée par le coronavirus, a mis en garde ce vendredi lors de la conférence de presse du Centre National de Crise contre l’utilisation de couvre-bouches à la place des masques.

"Nous avons remarqué que différentes personnes utilisent des couvre-bouches comme alternative au masque buccal. Permettez-moi d'être très clair à ce sujet: les couvre-bouches ne protègent pas contre la contamination. Le haut de ces protections est complètement ouvert et n’arrête donc rien. Le couvre-bouche ne protège ni le porteur, ni les personnes dans son environnement. Utilisez donc toujours un masque buccal qui couvre bien votre bouche et votre nez."

Pour rappel, l’augmentation des cas comme des hospitalisations continue de s’accroître en Belgique. Comme les jours précédents, on reste sur une hausse élevée du nombre de nouveaux cas (221 personnes par jour, soit 89% d’augmentation par rapport à la moyenne de la semaine précédente). En début de semaine, on en était même à 416 nouvelles infections en un jour. En moyenne, 15 personnes sont admises à l’hôpital par jour, et il y en a actuellement 203 hospitalisées dont 40 en soins intensifs. Des chiffres également en augmentation.