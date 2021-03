Stratégie de vaccination en Wallonie: les travailleurs de l'enseignement spécialisé peuvent prétendre aux doses résiduelles

Une circulaire du délégué général Covid-19 en Wallonie, Yvon Englert, rappelle ce matin les priorités en matière de vaccination. Elle est destinée aux chefs des centres de vaccination wallons, et apporte une précision non négligeable pour les travailleurs de l'enseignement spécialisé. Ils sont 10.000 en Wallonie, et peuvent désormais prétendre à la vaccination.

La priorité reste les personnes de plus de 65 ans, les personnes porteuses de comorbidités, le personnel des fonctions critiques telles que les pompiers-ambulanciers, les policiers en intervention et les militaires en opération. Il arrive que des doses non-administrées subsistent. Celles-ci sont alors destinées à un groupe de personnes en particulier : les travailleurs du secteur de la santé pas encore vaccinés, le personnel des maisons de repos et de soins pas encore vaccinés, le personnel des établissements de soins pour personnes handicapées ou établissements de santé mentale.

La circulaire précise, selon nos confrères de Sudpresse, que les enseignants du spécialisé sont compris dans cette dernière catégorie. Ils peuvent être appelés à se faire vacciner en fin de journée, et ce dans le but de ne pas laisser de doses du vaccin sans destinataire. Une fois la première reçue, l'accès à la deuxième dose est, normalement, également garanti.