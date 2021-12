Studio 100 annule tous ses événements dès ce vendredi soir

(Belga) La société de divertissement Studio 100 annulera tous les événements majeurs qui étaient prévus au Sportpaleis d'Anvers dès ce vendredi soir. "Cela s'applique également à la Rewind Party de ce soir", a souligné son patron, Hans Bourlon, sur la VRT.

M. Bourlon a indiqué que Studio 100 attendait quelque 100.000 personnes pour la Rewind Party et les spectacles de la Saint-Nicolas ce week-end. "Je comprends la décision du Comité de concertation. Il s'agissait d'événements où de nombreuses personnes font la fête. Il est donc sage de ne pas les laisser se tenir", a-t-il déclaré. "Les mesures ne prendront effet que samedi, mais les gouverneurs peuvent également intervenir plus tôt. Cela rend la situation si incertaine que nous sommes obligés d'annuler ce soir", précise Studio 100 dans un communiqué. Les représentations de la comédie musicale Daens à Puurs se poursuivront par contre bien ce week-end. Les parcs d'attractions et piscines couvertes du groupe, dont, en Wallonie, le Plopsaqua à Hannut, resteront ouverts par blocs de 200 personnes et sur réservation. (Belga)