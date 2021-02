Sturla Holm Laegreid remporte la mass start messieurs, Florent Claude 25e

(Belga) Le Norvégien Sturla Holm Laegreid a remporté la médaille d'or sur la mass start 15 km messieurs en clôture des championnats du monde de biathlon dimanche à Pokljuka en Slovénie. Florent Claude, seul Belge présent parmi les 30 participants, a terminé à la 25e place.

Déjà sacré dans l'Individuel et dans les relais messieurs et mixte, Laegreid a décroché son 4e titre. Il a bouclé les 15 km dans le temps de 36:27.2 et n'a manqué qu'une cible pour offrir une septième médaille d'or à la Norvège dans ces Mondiaux. Il a devancé son compatriote Johannes Dale de 10.2 secondes, et le Français Quentin Fillon Maillet de 12.8 secondes. Tous deux ont commis deux erreurs sur le pas de tir. Florent Claude a terminé à 3:20.7 de Laegreid. Il disputait la première Mass start de sa carrière en championnat du monde. Il rentre de Slovénie avec une 20e place dans l'Individuel, une 22e en Spriont et une 26e dans les autres épreuves individuelles. En relais, le Français d'origine, a aligné une 15e place en mixte simple, une 21e en mixte et une 23e avec les messieurs. Chez les dames, l'Autrichienne Lisa-Theresa Hauser a remporté le premier titre mondial de sa carrière en dominant la mass start. Avec un sans faute au tir, Hauser a bouclé les 12,5 km en 36:05.7 devant les Norvégiennes Ingrid Tandrevold, 2e à 21.7 secondes (1 erreur au tir), et Tiril Eckhoff, 3e à 23 secondes malgré trois fautes au tir, leader de la Coupe du monde et quadruple championne dans ces Mondiaux (sprint, poursuite, relais dames et mixte). Il s'agit de la 3e médaille de Hauser dans ces championnats après celles en argent dans la poursuite et le relais mixte. (Belga)