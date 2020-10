SuperGT - Bertrand Baguette 10e à Suzuka

(Belga) Bertrand Baguette (Honda) a terminé 10e ce dimanche matin des 300km de Suzuka, au Japon, 6e manche du championnat SuperGT.

Comme lors de la course précédente, Bertrand Baguette et son équipier japonais Koudai Tsukakoshi ont dû composer avec un handicap de poids important ainsi qu'une restriction d'arrivée d'essence en raison de leur position au championnat. De quoi revoir les ambitions à la baisse pour cette sixième course. Parti 9e, le duo Baguette/Tsukakoshi est parvenu à sauver un point en terminant à la 10e position, sans jamais vraiment avoir été en mesure de revendiquer mieux tout au long des 52 tours de course. La victoire est revenue à la Nissan de l'Italien Ronnie Quintarelli et du Japonais Tsugio Matsuda. Au championnat, Baguette/Tsukakoshi perdent un rang et comptent désormais 45 points, soit 2 de moins que les leaders, les Japonais Kazuya Oshima et Sho Tsuboi (Toyota). Les sept premiers se tiennent en seulement 9 points alors qu'il reste deux courses à disputer. La prochaine course aura lieu à Motegi le 8 novembre. (Belga)