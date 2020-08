SuperGT - Bertrand Baguette 8e à Suzuka

(Belga) Le Belge Bertrand Baguette (Honda) a terminé 8e ce dimanche de la troisième manche de SuperGT à Suzuka, au Japon.

Quelques semaines après avoir remporté sa deuxième victoire en carrière dans le championnat de grand tourisme japonais, Bertrand Baguette (Honda) n'a pas su rééditer sa performance ce dimanche à Suzuka. Dans cette course longue de 52 tours, le pilote de Thimister-Clermont et son équipier japonais Koudai Tsukakoshi ont terminé à la 8e position, sans pouvoir réellement espérer mieux. Notamment en raison du lest embarqué suite à leur victoire lors de la course précédente. Cette épreuve a été très agitée, si bien que la voiture de sécurité est sortie à trois reprises. C'est la Nissan GT-R du Japonais Tsugio Matsuda et l'Italien Ronnie Quintarelli qui s'est imposée avec 3 secondes d'avance sur la Honda NSX des Japonais Naoki Yamamoto et Tadasuke Makino alors que la Toyota Supra du Japonais Yuhi Sekiguchi et du Suisse Sacha Fenestraz complète le podium. Ces derniers sont toujours en tête du championnat avec 41 points alors que le duo Baguette/Tsukakoshi est 5e avec 23 points. La prochaine manche aura lieu à Motegi, au Japon, le 13 septembre. (Belga)